Парламент поддержал отставку Степанова

Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 292 народных депутатов.

Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление на увольнение Степанова, который во время выступления главы Кабмина разговаривал по телефону.

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Выступая с трибуны, Степанов вспомнил о начале эпидемии коронавируса и заявил, что из-за болезни Украина потеряла более 47 тысяч граждан. По его словам, за год команда министерства внедряла стойкую систему по борьбе с COVID-19 и признал, что все было "далеко не идеально".

Говоря о главное причине своей отставки, министр отметил: "Провал вакцинации произошел во всем мире. А мы не изготавливаем собственную вакцину". Он добавил, что страны-производители вакцин сначала закрывали внутренний спрос, а потом уже поставляли их другим странам.

"За 2021 год я спокоен. Мы обеспечены вакцинами", - заверил Степанов.

Он признался, что с удивлением узнал еще одну причину своей отставки - то, что выбивал зарплаты для медиков.

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Министр заявил, что у него есть план преодоления пандемии, для чего необходимо две составляющих: время и поддержка парламента.

После выступления Степанова депутаты задавали ему вопросы и высказывали свое мнение по поводу отставки министра.

Народный депутат фракции Голос Ольга Стефанишина напомнила Степанову про все скандалы вокруг него, в частности покупку куртки за 10 тысяч долларов.

"Вы будете сидеть в Украине за ваши грехи или уедете за границу?", - спросила она.

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На что Степанов ответил: "Я уже вам говорил, что вежливость и уважение - не ваша сильная сторона". И попросил не распространять фейки.