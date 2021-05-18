Попытки навязать версию о связи Порошенко с Медведчуком - черный пиар, который координируется Офисом Президента, - пресс-служба "ЕС"

О том, чем был занят пятый президент Украины Петр Порошенко летом 2014 года, свидетельствуют не чьи-то разговоры, а конкретные дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Отмечается, что еще до инаугурации пятый президент совершил визит на Нормандский саммит. Во время инаугурации - объявил мирный план и дипломатические усилия для его поддержки. Впоследствии в течение нескольких недель проходила подготовка к контрнаступлению Украины, в результате которого освободили две трети оккупированного Донбасса.

"После прихода к власти Зеленского, кстати, это контрнаступление легло в основу одного из десятков уголовных дел пятого президента. В те же месяцы Порошенко сформировал международную коалицию в поддержку Украины, которую Зеленский забросил и оказался несостоятельным использовать на полную мощность.

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Пресс-служба уполномочена лишь сообщить, что Петр Порошенко не разговаривал с Медведчуком по тем темам, о которых вещают какие-то голоса в программе на ютуб-канале Дениса Бигуса от 17 мая. Считаем, что обнародованные в понедельник новые "разговоры" Медведчука слиты "расследователям" явно из Офиса Президента. Именно там находится пульт управления этой кампанией.

Постоянные попытки навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко - черный пиар, который координируется Офисом Президента. Причина - личные фобии и комплексы Зеленского, приступы которых случаются с ним каждый раз, когда он вспоминает фамилию пятого президента. Цель - дискредитировать главную проевропейскую оппозиционную силу", - говорится в заявлении.

Отмечается, что анализ высказываний спикеров ОП, "слуг народа" и пула экспертов и блогеров Банковой "не оставляет никаких сомнений, что на самом деле Зеленский борется не с Путиным и Медведчуком, а с Порошенко".

"Сам Петр Порошенко неоднократно подробно рассказывал о том, что использовал статус Медведчука как неформального представителя Путина по вопросам освобождения заложников. И для того, чтобы вернуть домой около трех тысяч человек, готов был "взаимодействовать хоть с чертом лысым". Другой эпизод, о чем тоже Порошенко уже информировал, имел место в конце 2014 года, когда энергетический кризис вылился в веерные отключения электроэнергии. Тогда Украине нужно было выиграть время, чтобы подготовиться к двум стратегическим ключевым решениям в обеспечении энергетической безопасности. А именно - полному отказу от российского газа и электричества, что и было достигнуто в конце 2015 года. Другие темы и вопросы в коммуникациях с Медведчуком никогда не поднимались", - сообщили в пресс-службе "ЕС".

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Там напомнили, что в феврале 2019 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко возбудил против Виктора Медведчука дело за государственную измену, которое после прихода к власти Зеленского заморозили на целых два года.

"Именно во время досрочных парламентских выборов, инициированных Зеленским в 2019 году, Медведчук вернулся в большую политику. И только рост рейтинга ОПЗЖ, который почти догнал "слуг", вывел Зеленского из летаргии, в которой он почти два года пассивно наблюдал за активностью пятой колонны", - уверены в "ЕС".

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

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13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

17 мая журналисты-расследователи обнародовали первый фильм с анализом прослушки переговоров главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука за 4 года.