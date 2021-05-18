Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City
Об этом на DiiaSummit в рамках Всеукраинского форума "Украина 30" заявил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Министр отметил, что в первом чтении уже принят законопроект №4303, который закладывает основы для введения в стране Дія City, и выразил надежду на дальнейшую поддержку проекта депутатами Верховной Рады Украины.
Федоров отметил, что украинский проект разработан на основе лучших мировых практик и привел пример Дубаи, где зарегистрированы 20 специальных правовых режимов для того, чтобы предприниматель мог выбрать и зарегистрировать собственную компанию с различными налоговыми стимулами.
"Имея доступ и аналитику всех подобных режимов, в Дія City мы создадим лучшую налоговую систему, лучший правовой режим", - пообещал Федоров.
Вице-премьер также отметил, что сейчас десятки иностранных ИТ-компаний заинтересованы в ведении бизнеса и инвестировании в Украину. Введение Дія City будет стимулировать их не затягивать с решениями заходить в страну.