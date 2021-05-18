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Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City

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Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City
С помощью специального правового и налогового режима для ИТ-компаний Дія City в Украине в ближайшие годы вдвое увеличится количество людей, работающих в ИТ-отрасли и втрое увеличится общий доход ИТ-отрасли.

Об этом на DiiaSummit в рамках Всеукраинского форума "Украина 30" заявил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр отметил, что в первом чтении уже принят законопроект №4303, который закладывает основы для введения в стране Дія City, и выразил надежду на дальнейшую поддержку проекта депутатами Верховной Рады Украины.

Федоров отметил, что украинский проект разработан на основе лучших мировых практик и привел пример Дубаи, где зарегистрированы 20 специальных правовых режимов для того, чтобы предприниматель мог выбрать и зарегистрировать собственную компанию с различными налоговыми стимулами.

"Имея доступ и аналитику всех подобных режимов, в Дія City мы создадим лучшую налоговую систему, лучший правовой режим", - пообещал Федоров.

Вице-премьер также отметил, что сейчас десятки иностранных ИТ-компаний заинтересованы в ведении бизнеса и инвестировании в Украину. Введение Дія City будет стимулировать их не затягивать с решениями заходить в страну.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City - Цензор.НЕТ 2781
  • 18c49ed2
    Он не хочет сначала рассказать историю как Дия.Бизнес.Харьков была расположена на рашенских серверах и админилась из Раши? Вот лохи "обхохочутся".
  • Денис Иванов 85264b72
    Каждое слово в словах этого федорова - ложь. IT единственная сфера, куда эти зеленые мудаки пока не всунули свои крюки. Если это произойдет, то это убьет IT. Посмотрите пример Беларуси. Сейчас крупные IT компании оттуда ушли.
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