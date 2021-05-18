240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы ещё не считали количество голосов во фракции за назначение Ляшко главой Минздрава. У нас достаточно, чтобы внести его кандидатуру: для этого нужно 170 голосов, которые вчера мы с коллегами собрали, то есть 70% нашей фракции. Мы внесли в парламент. Мой прогноз, что 240 голосов за назначение Ляшко мы соберём", - сказал Арахамия на брифинге во вторник.
Как сообщалось, во время внеочередного заседания во вторник Верховная Рада отправила министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.
Главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.