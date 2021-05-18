В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк

Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк рассказал о динамике использования украинцами цифровых документов.

Во время Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация" он очертил приоритеты и практические достижения Миграционной службы по внедрению цифровых технологий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Отношение и применение цифровых паспортов вышло на новый уровень. Если вернуться к биометрии, в загранпаспорте отпечатки пальцев - это mandatory, то есть это обязательно для граждан старше 12 лет, то в ID-карте это по желанию. Мы начинали, разумеется с 0%, затем 10%, 15%, сейчас мы вышли на 86%. Сейчас выдано более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов", - отметил Соколюк.

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