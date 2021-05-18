Субсидии с мая будут выплачивать только наличными, - Минсоцполитики

Все жилищные субсидии для граждан Украины с мая 2021 года будут выплачиваться исключительно в наличной форме.

Об этом заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам чиновника, таким образом завершается процесс монетизации субсидий.

"С 2019 года был начат соответствующий процесс, и в прошлом отопительном периоде жилищная субсидия предоставлялась в денежной форме, но 2-мя различными механизмами: наличные выплаты, которые получали почти 95% получателей субсидии; денежная безналичная форма, путем зачисления на счет в "Ощадбанке" (около 5% - 160 тыс. домохозяйств), а уже "Ощадбанк" проводил расчеты с предприятиями. С 1 мая 2021 года этот переходный процесс завершается и, соответственно, все субсидии с мая будут рассчитываться и выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме", - рассказал замминистра.

Он отметил, что это даст возможность гражданам "оперативно управлять этими средствами, и после оплаты жилищно-коммунальных услуг они смогут свободно распоряжаться сэкономленными суммами субсидий".

Музыченко добавил, что все граждане, которые пользовались безналичной субсидией прошлого отопительного периода до декабря текущего года (до конца 2021 г.), смогут получить соответствующие средства.

"Тем гражданам, которые имеют открытые счета в "Ощадбанке", уже в июне будет проведено перечисление этих средств. Те, кто не имеет открытых счетов в "Ощадбанке", должны открыть счет, после чего они смогут получить сэкономленные размеры субсидий в течение прошлого отопительного периода для их использования на собственные нужды", - подчеркнул чиновник.