В Полтаве строится спорткомплекс, соответствующий требованиям международной федерации плавания, - ОГА. ФОТО

Полтава сможет принимать чемпионаты Украины и международные соревнования по плаванию. В рамках программы "Большая стройка" здесь строится комплекс водных видов спорта, отвечающий мировым стандартам.

Об этом говорится в сообщении Полтавской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот спорткомплекс уникален для области. Во-первых, он разработан на основе стандартов и правил проведения соревнований Международной федерации плавания FINA и отвечает всем требованиям доступности. Во-вторых, здесь можно проводить национальные и международные соревнования, сборы национальных команд. В-третьих, активно привлекать детей и молодежь к спорту, улучшать социальную, экономическую и инвестиционную привлекательность Полтавщины", - сказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Спорткомплекс на улице Юрченко в Полтаве станет крупнейшим спортивным объектом региона, здесь будут тренироваться олимпийская и паралимпийская сборные Украины. В комплексе будут обеспечены комфортные условия для занятий спортивным плаванием, водным поло, синхронным плаванием, плаванием среди спортсменов-дефлимпийцев и паралимпийцев. Также здесь будут расположены залы для занятий дзюдо, греко-римской, вольной борьбой и другими видами единоборств.

Комплекс будет состоять из трех бассейнов для плавания: основного длиной 50 метров, 25-метрового тренировочного и физкультурно-оздоровительного. Общая площадь всего здания составит более 7,8 тыс. квадратных метров. Зрительские трибуны комплекса рассчитаны на 500 человек.

Спорткомплекс долгое время находился в недостроенном состоянии. Благодаря президентской программе "Большая стройка" его строительство удалось разморозить. На сегодняшний день его готовность составляет 55%. В этом году на его достройку из областного бюджета уже было выделено 23 млн грн. Для завершения строительстванеобходимо еще 105 млн грн.

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"Мы подали соответствующие заявки на финансирование из госбюджета, а 17 мая презентовали и защитили проект на заседании соответствующей комиссии. Жители всей Полтавщины рассчитывают на поддержку", - сказал глава Полтавской ОГА.







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Напомним, в рамках программы "Большая стройка" в 2021 году в Украине планируется построить и реконструировать 29 бассейнов и 80 стадионов.