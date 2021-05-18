Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты"

"Кибермитинг" состоялся 9 мая: отмечались на "Яндекс.Картах" около Красной площади и писали в комментариях о задержании ученых и о законе о просветительской деятельности.

Об этом Александр Римов рассказал "Настоящему времени", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, участники "кибермитинга" таким образом протестовали против нового закона, согласно которому россияне обязаны согласовывать с властями любую просветительскую деятельность - например, чтение лекций. Митинг был полностью виртуальным - чтобы принять в нем участие, нужно было просто отметиться во время митинга в районе Красной площади.

Вот как выглядел "кибермитинг".

Через несколько дней после мероприятия блогера в метро задержали полицейские. Его доставили в отдел и провели "воспитательную беседу", но обвинений предъявлять не стали. По словам стражей порядка, для этого у Римова слишком маленькая аудитория - всего 365 подписчиков в инстаграме и 24 на ютубе.

"Мне вменяли то, что если я дальше продолжу заниматься такой деятельностью, дальше уже может пойти административка. Но, опять же, из-за того, что есть пробел, вот вы просто вдумайтесь: за кибермитинг – когда еще такое в истории было, чтобы такое произошло? В истории такого не было", - рассказал блогер.

Римов добавил, что полицейские прямым текстом сказали ему: сейчас власти России "зачищают цифровое поле".

"Они хотят добиться того, что если человек организует какую-то акцию, даже в киберпространстве, чтобы он согласовывал это непосредственно с властями", - подчеркнул блогер.