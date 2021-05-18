Минобороны приняло на вооружение ВСУ лопасти украинского производства для вертолетов Ми-24, - Уруский

После завершения процесса летных испытаний, которые начались в декабре 2020 года, металлические лопасти украинского производства для вертолетов Ми-24 приказом министра обороны Украины были приняты на вооружение украинской армии. Также лопасти получили внутренний сертификат соответствия техническим условиям и комплекту конструкторской документации.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Это действительно большой шаг не только в восстановлении возможностей отечественного парка боевых вертолетов Ми-24 (ведь наши бригады армейской авиации уже заждались новые лопасти), но и в развитии вертолетной отрасли в Украине", - отметил чиновник.

Всего планируется запустить в серийное производство около 60 комплектов лопастей в год. В 2021 году оборонное ведомство должно получить не менее 10 комплектов для Ми-24.

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В Минобороны сообщили, что 18 мая украинской армии были торжественно переданы три комплекта лопастей для Ми-24 производства "Мотор Сич".