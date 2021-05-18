Количество аварий на дорогах Украины уменьшилось, - глава Укринфрапроекта Хомяков

За 4 месяца 2021 года сократилось количество ДТП на украинских дорогах, по сравнению с прошлым годом.

Об этом на форуме "Безопасные дороги: технологии и инновации" рассказал глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"В целом, если оценивать программу, то мы выполнили 41 из 45 заданий на 100% из запланированных на прошлый год. И я очень рад, что уже по статистике, если сравнивать первые 4 месяца этого года, с аналогичным периодом прошлого года, существенно снизилось количество ДТП", - отметил Хомяков.

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