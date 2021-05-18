В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского

Кабинету министров поручено предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы финансирование сектора нацбезопасности на уровне 5% от ВВП.

Указ, который вводит в действие соответствующее решение СНБО, подписал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Кабинету министров Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5 процентов от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в решении СНБО от 14 мая 2021 года, обнародованном на сайте президента вместе с указом.

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Также Кабмин должен обеспечить при подготовке проектов законов о госбюджете Украины на 2022, 2023, 2024 годы увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства к пересмотру доходной части государственного бюджета.

Согласно указу президента, контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря Совета Алексея Данилова. Документ вступает в силу со дня его опубликования.