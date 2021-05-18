НАТО призывает Украину продолжать реализацию реформы обороны
Об этом в Брюсселе заявил председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Россия продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию дестабилизирующего поведения, включая з ее нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - заявил Пич.
По его словам, Военный комитет НАТО во время разговора с Хомчаком обсудил ситуацию в Украине и возле нее, а также реформу ВСУ и оборонного сектора.
"Начальники генеральных штабов Альянса подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили будущее сотрудничество в Черном море и вокруг него", - сказал Пич.
"Военный комитет призвал Украину продолжать воплощать главные реформы, укреплять безопасность и развитие для всех украинцев", - подчеркнул председатель Военного комитета НАТО.