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Египет предлагает Израилю и ХАМАС перемирие

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Египет предлагает Израилю и ХАМАС перемирие
Египет предложил Израилю и движению ХАМАС заключить соглашение о перемирии с ближайшего четверга.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Times Of Israel.

Отмечается, что Египет через частные каналы предложил Израилю и движению ХАМАС заключить перемирие, которое должно вступить в силу в четверг в 6 часов утра.

Палестинские источники сообщают, что ХАМАС согласился на предложение, ответ от Израиля пока не поступил.

Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Израильская разведка знает что банда ХАМАС хранит боеприпасы включая ракеты в Метро....,так что крысы кремля попали по полному тарифу....
  • Lewis Snark
    Не-не-не. Хамас сам это начал.

    Теперь это война на истребление. И похоже, все уже поняли, кто будет истреблен.
  • Ави
    рановато, еще не все станции метро вскрыли
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