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Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2"

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Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил главе МИД ФРГ Хайко Маасу в телефонном разговоре, что Вашингтон выступает против строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против газопровода Северный поток - 2", - завили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Блинкен отметил в Twitter, что обсудил с главой МИД ФРГ важные вопросы, связанные с Китаем, Россией, Ближним Востоком и Афганистаном.

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Топ комментарии

  • Alexsander Sokoloff
    А герр Маас и фрау канцлерина имеют свою точку зрения, и могут выразить мистеру Блинкену свою "глубокую озабоченность" по это поводу. Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6610
  • Senator S 01a656ec
    Мавзолейному быдлу Блинкэн напомнил,что триллион долларов лежащих в американских банках могут быть заблокированы министром финансов США в течение 3 секунд.....,а триллион фунтов стерлингов лежащих в британских банках заблокируют за 4 секунды...,Крысы мавзолейные вы НИЩИЕ.... Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5418болваны Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5448
  • Тупин Вова
    Не понятно,то пишут что Бидон решил снять санкции с оператора СП2, теперь что Америка против его достройки. Походу в америке не могут определиться,то ли они умные то ли красивые.
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