Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил главе МИД ФРГ Хайко Маасу в телефонном разговоре, что Вашингтон выступает против строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против газопровода Северный поток - 2", - завили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Блинкен отметил в Twitter, что обсудил с главой МИД ФРГ важные вопросы, связанные с Китаем, Россией, Ближним Востоком и Афганистаном.