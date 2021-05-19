ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ

Высший антикоррупционный суд снял арест с дома Любови Полежай, которую в СМИ называют гражданской женой беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в решении суда от 26 марта, которое есть в распоряжении издания "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

Арест на дом Полежай в Новых Петровцах площадью 417 кв. м. был наложен через год после побега Януковича - 13 февраля 2015 года. Впоследствии ее адвокат обратился в ВАКС с ходатайством об отмене ареста. 26 марта 2021 года суд принял решение, частично удовлетворив ходатайство и сняв арест.

В ходатайстве адвокат заявлял, что арест на дом был наложен "необоснованно", а рассмотрение дела проходило без участия Полежай или ее представителя.

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Кроме того, адвокат отмечал, что целью ареста было указано "обеспечение конфискации как вида наказания", однако, по его словам, Полежай "не имеет статуса подозреваемой в уголовном производстве, а здание было построено за ее собственные средства и является ее личной собственностью".

Детектив против ходатайства возражал. На момент рассмотрения ходатайства досудебное следствие установило, что Полежай является сожительницей Януковича и "были основания полагать, что имущество или принадлежит Януковичу, или приобретено за его деньги".

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В суде признали связь Полежай и Януковича недоказанной. В материалах говорится, что в постановлении Печерского суда было указано, что, по информации Службы безопасности Украины, Полежай была сожительницей Януковича. "Однако из содержания постановления не усматривается исследование факта нахождения имущества, на которое наложен арест, в общей совместной собственности женщины и мужчины, проживающих одной семьей, а также факта их пребывания/непребывания в браке с другими лицами", - говорится в выводах ВАКС.