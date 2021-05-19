ВАКС снял арест с дома любовницы Януковича Полежай, - СМИ
Об этом говорится в решении суда от 26 марта, которое есть в распоряжении издания "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.
Арест на дом Полежай в Новых Петровцах площадью 417 кв. м. был наложен через год после побега Януковича - 13 февраля 2015 года. Впоследствии ее адвокат обратился в ВАКС с ходатайством об отмене ареста. 26 марта 2021 года суд принял решение, частично удовлетворив ходатайство и сняв арест.
В ходатайстве адвокат заявлял, что арест на дом был наложен "необоснованно", а рассмотрение дела проходило без участия Полежай или ее представителя.
Кроме того, адвокат отмечал, что целью ареста было указано "обеспечение конфискации как вида наказания", однако, по его словам, Полежай "не имеет статуса подозреваемой в уголовном производстве, а здание было построено за ее собственные средства и является ее личной собственностью".
Детектив против ходатайства возражал. На момент рассмотрения ходатайства досудебное следствие установило, что Полежай является сожительницей Януковича и "были основания полагать, что имущество или принадлежит Януковичу, или приобретено за его деньги".
В суде признали связь Полежай и Януковича недоказанной. В материалах говорится, что в постановлении Печерского суда было указано, что, по информации Службы безопасности Украины, Полежай была сожительницей Януковича. "Однако из содержания постановления не усматривается исследование факта нахождения имущества, на которое наложен арест, в общей совместной собственности женщины и мужчины, проживающих одной семьей, а также факта их пребывания/непребывания в браке с другими лицами", - говорится в выводах ВАКС.