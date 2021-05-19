Враг за сутки шесть раз срывал "тишину" на Донбассе. Боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 18 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, неподалеку от Песков враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле населенных пунктов Светлодарск и Зайцево оккупанты осуществили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Красногоровки противник осуществил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а вблизи Авдеевки - из подствольных гранатометов.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь",- сказано в сообщении.

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Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 19 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.