В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы ​​5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели

​​5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 мая 2021 года. В частности, заболели 260 детей и 187 медработников.



Также за минувшие сутки⤵️



▪️госпитализированы - 2 269 человек;

▪️выписаны из больниц - 3 174 человека;

▪️летальных случаев - 227 ;

▪️выздоровели - 17 102 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 77 685 (в том числе методом ПЦР - 31935 , методом ИФА - 13094)

▪️исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32656.

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За все время пандемии в Украине⤵️



🔺заболели - 2 165 233 человека;

🔺выздоровели - 1 899 446 человек;

🔺летальных случаев - 48 696;

🔺проведено ПЦР-тестов - 9 914 382.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях", - рассказали в МОЗ.





