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COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде

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COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде
Канадские ученые создали вакцину от коронавируса, состоящую из растительных элементов. Препарат прошел первую фазу клинических испытаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Nature Medicine.

Группа канадских ученых в области молекулярной биологии разработала первую вакцину против коронавируса, вырабатываемую с помощью генно-модифицированных растений.

Созданный исследователями препарат представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки коронавируса.

Эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, в Монреале и Квебеке.

Как уточняется, полученные результаты показали, что вакцина не вызвала значительных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования.

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Напомним, для жителей Канады, которые вакцинированные от коронавируса, ослабят карантинные ограничения. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что в США уже начали вакцинацию подростков от коронавируса. Их будут вакцинировать препаратом Pfizer.

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  • 5 копійок
    А якщо вакцину робити з зеленої плісняви? З неї ж зробили пеніцилін, може і це вийде.
  • Підлога Маккартні
    На основе боярышка наверно, один подопытный устал даже COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде - Цензор.НЕТ 7777
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