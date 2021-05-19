Ситуация с COVID-19 в Украине будет однозначно обостряться из-за попадания в страну новых мутаций вируса, - врач-инфекционист Петров

Украину ждет еще несколько волн коронавируса. Особую опасность может представлять индийский вариант COVID-19 осенью. К этому времени следует вакцинировать как можно больше украинцев, прежде всего из групп риска, чтобы спасти их от тяжелого течения болезни или даже от смерти.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

В то же время, по словам врача, иммунитет к предыдущим вариантам вируса, приобретенный в результате болезни или вакцинации, поможет избежать тяжелого течения болезни.

"Не исключено, что каждый четвертый украинец переболел коронавирусом. Возможно, и немного больше. Мы делали исследования в городах Ужгород и Мукачево, и по данным тех людей, которые обращались за обследованием по поводу иммунитета, 38-42% из них были иммунными, то есть они имели положительный иммуноглобулин G к COVID-19. Они либо переболели, либо контактировали с инфекцией", - сообщил он.

В то же время, по словам Петрова, вакцина не обеспечивает отсутствие болезни в будущем, что человек никогда не инфицируется. Однако очень положительным моментом является то, что нет сложных форм или тяжелых осложнений у тех людей, которые уже вакцинированы: "Это дает нам надежду на то, что мы сможем забыть об этом и более или менее вернуться к жизни, которая у нас была до коронавируса.

Обнадеживающими являются и сообщения о том, что не исключено, что вакцина от коронавируса будет респираторной. То есть, возможно, мы будем использовать иммунные капли в нос, и это будет вакцинация. Поэтому все профессиональное сообщество с нетерпением ожидает этих исследований. Возможно, и AstraZeneca, и некоторые другие производители будут иметь респираторную вакцину, когда можно будет просто закапать ее в нос и таким образом защитить себя на определенный сезон".

Также врач-инфекционист добавил, что в Украине будет несколько волн повышения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это будет связано с тем, что в Украину будут попадать новые мутации COVID-19. Например, следующая индийская мутация может быть доставлена в Украину вместе со студентами-медиками, которые учатся в наших медицинских вузах и являются гражданами Индии.

"Поэтому на осень мы должны быть готовы к тому, чтобы мы могли этот удар инфекции выдержать. К осени нам нужно привить максимальное количество людей из групп риска, чтобы они болели легче и не умирали.

Вакцинация, которая происходит, не выдерживает никакой критики, поэтому нам необходимо ее обязательно ускорять. В противном случае будет проблема. Нужно открыть вакцинацию для всех желающих. Нужно дать возможность всем врачам, которые практикуют – частная практика, коммунальная практика, государственные учреждения, железная дорога – всем медицинским учреждениям, которые способны выполнять прививки, максимально это делать. Тогда мы сможем повлиять на этот процесс и таким образом сформировать коллективный напряженный иммунитет, который позволит нам чувствовать себя безопасно.

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Ситуация однозначно будет обостряться, но мы должны к этому готовиться уже сейчас, пока нет такой остроты", - сообщил Петров.

Также он добавил, что, к сожалению, остановить распространение коронавируса не получится, так как санитарных барьеров на границе не существует, и все люди, которые пересекают границу Украины, так или иначе могут быть инфицированными тем или иным штаммом вируса. Все зависит от того, в какую сторону эта мутация пойдет. Будет ли этот вирус более агрессивным, или он будет терять свою патогенность и свою опасность для человека.

"Индийский штамм имеет склонность к поражению не только дыхательной системы, но и желудочно-кишечного тракта. Мы видим, что вирус приспосабливается к иммунитету человека, обходит иммунные силы. Поэтому, к сожалению, даже люди, которые вакцинированы, могут болеть. Главное, чтобы у нас все было под контролем – чтобы у нас была вакцинация, чтобы больницы были способны к оказанию помощи и чтобы было достаточно всего необходимого для спасения людей", - резюмировал инфекционист.