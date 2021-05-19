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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 088 человек, всего - 957 346, - Минздрав

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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 088 человек, всего - 957 346, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 37 526 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

19 088 человек были привиты против COVID-19 за сутки 18 мая 2021 в Украине. 957 346 человек привиты с начала прививочной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 37 526 человек.

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По данным МОЗ, прививки проводились 242 мобильными бригадами по иммунизации и 454 пунктами вакцинации.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 088 человек, всего - 957 346, - Минздрав 01

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