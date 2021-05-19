Выпускные вечера в школах не запрещены, но попадают под ограничения карантинных зон, - Минобразования

Выпускные вечера в школах в нынешнем году не запрещены, но попадают под соответствующие ограничения карантинных зон. Решения будут принимать с учетом эпидемической ситуации в каждом регионе.

Как пишет "Сегодня", учебным заведениям разрешено самостоятельно определять формат проведения подобных мероприятий. Об этом рассказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко, передает Цензор.НЕТ.

"Решения должны приниматься с учетом эпидситуации в регионе и ограничений, которые накладывают государственная или региональная комиссия по ТЭБ и ЧС. Сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается но есть определенные ограничения, которые свойственны той или иной зоне. С учетом этих ограничений выпускные могут проводиться", – пояснил он.

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В столичной горгосадминистрации рассказали, что дополнительных запретов в Киеве не вводилось. При этом КГГА рекомендует выдать документы выпускникам до определенных сроков, рассказала заместитель директора департамента образования и науки Елена Батечко.

"Поскольку государством гарантировано учебным заведениям автономию, в том числе в организационных вопросах, учебные заведения самостоятельно определяют дату и формат проведения праздника последнего звонка с учетом эпидемической ситуации в Киеве с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий", – сообщила она.

Вместе с тем, выпускные остаются под ограничениями "желтой" зоны, но не запрещены. А "желтые" почти все области в Украине. Только Донецкая – оранжевая.

Это значит, что в большинстве областей в школах можно проводить мероприятия, если на каждого человека будет 4 кв. м площади. Или наполненность залов – не более 50%. Разумеется, в помещениях все должны быть в масках.

Что касается кафе и ресторанов, то в залах могут находится до 20 человек и только до 24:00.