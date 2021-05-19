Сопредседатель партии Зеленых ФРГ Габек посетит с официальным визитом Украину в знак солидарности со страной, - посол Мельник
Об этом сообщил на своей странице в Твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
"Сопредседатель Партии Зеленых ФРГ Роберт Габек принял приглашение осуществить визит в Украину на следующей неделе. Впереди - встречи с руководством Украинского государства и поездка на восток на линию разграничения. Это - важнейший сигнал солидарности с Украинской", - отметил посол.
В комментарии ZN.UA посол добавил, что четырехдневный дипломатический визит Габека запланирован на 23-27 мая.
"Удалось убедить сопредседателя партии Зеленых ФРГ Роберта Габека осуществить четырехдневный визит в Украину 23-27 мая во главе мощной парламентской делегации этой партии как знак поддержки и солидарности с Украиной", - сказал Мельник.
Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашал Габека еще в 2019 году во время встречи в Берлине 18 июня.
"Планируются в Киеве встречи с высшим руководством государства - в частности Габека примет президент, а также его поездка на Восток - решили, что самое полезное будет Мариуполь и Широкино", - сообщил посол.