Сегодня в Исландии состоится встреча Блинкена и Лаврова, - спикер Госдепа Прайс
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Сегодня, 19 мая, состоится встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ообщает немецкое агентство DPA.
Отмечается, что переговоры состоятся на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.
"Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - отметил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
Ранее пресс-служба МИД РФ сообщала о том, что в ходе телефонного разговора Лавров и Блинкен договорились провести "на полях" Арктического совета в Исландии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.