Украина занимает девятое место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 мая в мире зарегистрировали 612 422 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 960 человек. Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 9-ю и 2-ю позицию соответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 164 909 957 случаев инфицирования, из них 612 422 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 418 998 человек, из них 13 960 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 143,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Украине будет однозначно обостряться из-за попадания в страну новых мутаций вируса, - врач-инфекционист Петров

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 9-ю и 2-ю позицию соответственно.



