Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга "Пенсия онлайн", - Федоров

В приложении "Дія" уделяют все больше внимания пользователям старшего поколения, в частности, для них скоро станет доступна услуга "Пенсия онлайн".

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению. Например, у нас есть проект "Дія. Цифрова освіта", где мы обучаем базовой цифровой грамотности. Уже сняли 57 образовательных сериалов, привлекаем разных звезд, чтобы людям старшего возраста было интересно смотреть. Также проводим интернет в села, улучшаем мобильный интернет. Мы хотим, чтобы можно было получать и пенсию онлайн, без привязки к месту регистрации, будем запускать в ближайшее время", - отметил глава Минцифры.

Также Федоров прокомментировал внедрение электронного паспорта: Со вчерашнего дня (17 мая. - Ред.) для тех, кто пользуется "Дія. Паспорт" обновили "Дію", там есть актуальная прописка, и мы этот вопрос решаем, чтобы не нужно было носить справку с места регистрации. Также мы зарегистрировали законопроект, который вообще убивает этот советский штамп в паспорт и справку к ID-паспорту. Уже с 24 августа, как анонсировал президент, мы входим в режим paperless, ни один госорган не будет иметь права требовать любую справку, если эта информация есть в реестре. Еще немного нужно подождать тем, у кого старый паспорт".

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