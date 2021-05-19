"Голос" будет настаивать на создании ВСК по делу "вагнеровцев", - нардеп Рудик

Фракция "Голоса" настаивает на создании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады конкретно по делу "вагнеровцев".

Об этом в интервью журналистам перед заседанием ВР сказала лидер партии Кира Рудик, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Рудик инициатором этого вопроса является член фракции "Голос" Роман Костенко.

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"Есть другая временная следственная комиссия, в которой к делу "вагнеровцев" добавлены много других вопросов. Я считаю, что это сделано для того, чтобы снять напряжение и переместить фокус с дела "вагнеровцев" на что-то другое. Поэтому мы будем сейчас искать поддержку в парламенте, чтобы проголосовать именно ВСК "Голоса" вместе с "Европейской Солидарностью", - подчеркнула депутат.

Отметим, что в Раде есть предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.