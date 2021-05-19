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В США начали уголовное расследование в отношении компании Трампа, - The Guardian

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В США начали уголовное расследование в отношении компании Трампа, - The Guardian
Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении компании Дональда Трампа Trump Organization.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом сообщил представитель генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс Фабьен Леви.

"Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование деятельности организации больше не носит чисто гражданский характер", - заявил он.

Отмечается, что проводится расследование, не сообщала ли Trump Organization ложные сведения о стоимости недвижимости для обеспечения ссуд и получения экономических и налоговых льгот.

"Сейчас мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном порядке вместе с окружным прокурором Манхэттена", - добавил Леви.

Связаться с Trump Organization, семейным бизнесом экс-президента, для получения комментариев изданию не удалось. Трамп заявил, что расследование имеет политическую подоплеку.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    _У него в анамнезе госизмена, попытка узурпации власти и переворота, а в ответ... его за коммерческие делишки хотят пожурить. Этот мир просто безумен.
  • Vika Lysenko
    Скорее-бы и Украине избавиться от клоуна
  • Владимир Иванец
    Расследуйте реки денег, которые этому жулику и аферисту направляла Москва. А потом управляла им, как Коломойский Зеленским.
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