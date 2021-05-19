Чаус опубликовал очередное видеообращение: Готов предоставить материалы о людях, "причастных к моему похищению в 2016". ВИДЕО

Экс-судья Николай Чаус опубликовал новое видеообращение, в котором снова заявил, что готов появиться в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было размещено в Telegram-канале Чауса.

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По словам экс-судьи, он готов появиться в Украине со своими адвокатами и "дать ответы на все вопросы".

"Уверен... что люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения. Они сделают все, чтобы я замолчал. А зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих родных. Поэтому я принял решение передать моим друзьям свои рукописные записи и собранные мною за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего опубликования", - отметил Чаус.

Он заявил, что подлинность и аутентичность материалов подтверждает.

"Прошу правоохранительные органы отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должность, статус и фамилии лиц, указанных в нем", - подытожил экс-судья.

Отметим, что видеофайл, опубликованный в Telegram, называется "Гран привет!" Скорее всего, речь идет об экс-нардепе Александре Грановском, которому некоторые политики и СМИ приписывали вывоз Чауса из Украины в Молдову в 2016.

Вчера Чаус в Telegram также выступил против ряда юристов: "Сегодня еще раз понял, что все пытаются манипулировать моей ситуацией! Даже "мои" адвокаты, о которых я слышу впервые".

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

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