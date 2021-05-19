Прокуроры заявили отвод судье Печерского райсуда Вовку из-за очередного переноса заседания по избранию меры пресечения Тупицкому

Прокуратура заявила отвод следственному судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку, который в очередной раз перенес заседание по избранию меры пресечения Александру Тупицкому из-за его неявки на заседание.

На заседание суда в среду Тупицкий снова не пришел в суд, защита в очередной раз сообщила, что он нуждается в медицинском обследовании и лечении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Прокуроры в суде вновь заявили об умышленном затягивании рассмотрения и попросили о принудительном приводе Тупицкого, отметив, что рассмотреть ходатайство будет невозможно без применения привода. Следственный судья счел преждевременным ходатайство о приводе и заявил о переносе рассмотрения ходатайства на 1 июня.

После этого прокуроры заявили об отводе следственного судьи, аргументируя свое ходатайство тем, что судом допущены нарушения в части соблюдения разумных сроков рассмотрения ходатайства, поэтому существуют сомнения в объективности судьи.

Поскольку ходатайство об отводе рассматривается другим судьей этого суда, в заседании объявлен перерыв до рассмотрения заявления об отводе, о результатах рассмотрения участники процесса будут уведомлены.

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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