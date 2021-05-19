Зеленский завтра на ГП "Антонов" проведет пресс-конференцию по итогам двух лет президентства", - ОП (обновлено)

В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам двух лет президентства на ГП "Антонов", ул. Академика Туполева, 1.

"В связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии", - отметили в ОП.

Советник главы ОП Михаил Подоляк изданию "Бабель" сообщил, что пресс-конференция начнется в 12:00 и продлится примерно 2,5 часа. Формат мероприятия будет классическим, а модерировать его, скорее всего, будет глава Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева.

Также Подоляк подчеркнул, что ОП будет пытаться аккредитовать всех желающих журналистов, поскольку территория ГП "Антонов" будет большая, что позволит соблюдать все карантинные нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к двум годам президентства

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