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Зеленский завтра на ГП "Антонов" проведет пресс-конференцию по итогам двух лет президентства", - ОП (обновлено)

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Зеленский завтра на ГП "Антонов" проведет пресс-конференцию по итогам двух лет президентства", - ОП (обновлено)
В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам двух лет президентства на ГП "Антонов", ул. Академика Туполева, 1.

"В связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии", - отметили в ОП.

Советник главы ОП Михаил Подоляк изданию "Бабель" сообщил, что пресс-конференция начнется в 12:00 и продлится примерно 2,5 часа. Формат мероприятия будет классическим, а модерировать его, скорее всего, будет глава Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева.

Также Подоляк подчеркнул, что ОП будет пытаться аккредитовать всех желающих журналистов, поскольку территория ГП "Антонов" будет большая, что позволит соблюдать все карантинные нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к двум годам президентства

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил организовать вывоз граждан Украины из Сектора Газа, - советник главы ОП Подоляк

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Зеленский завтра на ГП "Антонов" проведет пресс-конференцию по итогам двух лет президентства", - ОП - Цензор.НЕТ 8688.
  • AICS AICS
    Він технічно президент, а реально на роялі бацає
  • Tema9
    "В связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ" - не важко здогадатися представників яких ЗМІ допустять, а яких обмежать для купання Вави в теплій ванні.
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