Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко

Власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире "Украина 24", комментируя налоговые инициативы правительства.

"В Украине сегодня 49% экономики в тени. Нам нужно в корне менять налоговую систему для всех. Нам надо менять базу налогообложения, которая сегодня в тени, и снижать минимум вдвое налоги", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, инициатива властей по увеличению налоговой нагрузки на бизнес приведет к его уничтожению. Она подчеркнула: такими действиями власть разрушает будущее страны.

"Они движутся совсем по другой стратегии, которая несовместима с ростом украинской экономики, с укреплением наших украинских товаропроизводителей. Они сегодня по сути разрушают шанс Украины стать сильной индустриальной державой, в том числе и в сфере высоких технологий", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее народный депутат Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.

В то же время в Федерации работодателей отметили: предложенные правительством налоговые изменения навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.

Как известно, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.