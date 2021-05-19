"Слуги" затягивают ликвидацию ОАСК. Либо нардепы обманывают Зеленского, либо он - общественность, - Шабунин"

Еще на прошлой неделе Комитет Рады по вопросам правовой политики должен был рассмотреть неотложный законопроект президента №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Однако на заседании 13 мая до рассмотрения так и не дошли.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Глава комитета нардеп "Слуги народа" Андрей Костин смодерировал заседание комитета так, чтобы точно не успеть рассмотреть этот вопрос. Вопрос ликвидации ОАСК должны рассмотреть на комитете 19 мая, однако он идет аж шестым номером в повестке дня, и есть большой риск, что и на этот раз к нему не дойдут", - отметил Шабунин.

По словам главы ЦПК, перед законопроектом Зеленского о ликвидации ОАСК Костин поставил, например, такие "актуальные" проекты:



- О паспорте гражданина Украины в форме книжечки.

- О предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма.

"При этом, речь идет лишь о предварительном рассмотрении, после которого депутаты должны еще раз собраться в комитете для того, чтобы можно было вынести текст в зал. И это при том, что Зеленский определил этот законопроект неотложным к рассмотрению. Возникает логичный вопрос, кто нас обманывает: то ли президент передумал избавляться ручного суда, то ли Костин пытается водить вокруг пальца Зеленского", - подчеркнул антикоррупционер.

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Шабунин отметил, что критическим является вопрос голосования законопроекта о ликвидации ОАСК в первом чтении и в целом.

"Законопроект чрезвычайно прост и не требует никаких уточнений. Два чтения - это затягивание времени, которыое даст главе ОАСК Павлу Вовку принять еще десятки антиукраинских решений. То есть затягивание рассмотрения этого законопроекта депутатами говорит только об одном - они стоят в очереди на свободной кассе имени Вовка за нужными судебными решениями. Пленки и расследования НАБУ по Вовку и ОАСК разоблачили масштабы схем и влияние ОАСК", - добавил Шабунин.

Шабунин напомнил, что для судей ОАСК ликвидация суда означает потерю полномочий, однако они не будут автоматически уволены и будут продолжать оставаться в судебной системе. Хотя принимать решений не смогут, что уже является большой победой.

Согласно Конституции, судьи ОАСК могут перевестись на работу в другие суды, если успешно пройдут конкурс. Решение о переводе будет принимать Высший совет правосудия, рекомендации должна дать Высшая квалификационная комиссия судей.

"Именно поэтому без продолжения реформы и качественной перезагрузки судебной системы, ОАСК и его судьи останутся в правосудии", - подытожил глава ЦПК.

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