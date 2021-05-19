ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель

Министры иностранных дел стран ЕС во вторник во время неформальной встречи в формате телеконференции в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной согласовали скоординированные позиции ЕС относительно урегулирования этого конфликта.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов рассказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это была неформальная встреча министров иностранных дел, обсудивших конфликт между Израилем и Палестиной. Я считал целесообразным созвать эту встречу, потому что ситуация была действительно очень плохой. Страны-члены принимали свои позиции, поэтому было необходимо скоординировать ответ Евросоюза... Я счастлив сообщить, что 26 из 27 государств-членов поддержали этот общий смысл дискуссии", - сказал Боррель.

Он отдельно подчеркнул, что по итогам встречи не принимался ни один формальный документ. Высокий представитель ЕС добавил, что, "как можно предполагать", единственной страной, которая выразила свои замечания к позиции большей части стран ЕС, была Венгрия.

Боррель изложил принципы относительно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, с которыми согласились 26 из 27 государств ЕС.

В этом контексте первоочередным приоритетом, по его словам, является немедленное прекращение любого насилия и прекращение огня, то есть не только согласование условий для прекращения огня, но и его практическая имплементация. Главной целью таких действий должна стать защита гражданского населения и обеспечение полного гуманитарного доступа в сектор Газа.

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Второй принцип, с которым согласилось большинство министров - это то, что большое количество жертв в результате вспышки насилия в течение нескольких прошлых дней, в том числе большое количество убитых и раненых среди детей и женщин, является неприемлемым.

"Мы осуждаем ракетные атаки со стороны ХАМАС и других террористических групп, направленные на территорию Израиля, и мы полностью поддерживаем право Израиля на оборону. Но мы также считаем, и заявили о том, что это должно делаться пропорциональным путем, с уважением международного гуманитарного права. Мы также призвали, и в этом нет ничего нового, уважать статус религиозных мест и соблюдать право на вероисповедание", - сказал Боррель.

Он еще раз подчеркнул, что ЕС поддерживает право Израиля на оборону и на большую безопасность, а также выступает за большую безопасность для палестинцев.

Он также отметил, что во время неформальной встречи большинство министров иностранных дел стран ЕС согласились с тем, что одним из приоритетов в усилиях по урегулированию должно стать проведение выборов на территории Палестины.

Как отметил высокий представитель ЕС, эти позиции Евросоюз будет координировать с ключевыми международными партнерами, в частности, с новой администрацией США.