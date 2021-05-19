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18 ножевых ранений: в Днепровском районе Киева жестоко убили 27-летнего мужчину

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18 ножевых ранений: в Днепровском районе Киева жестоко убили 27-летнего мужчину
Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Днепровском районе Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Происшествие произошло сегодня утром в Днепровском районе столицы. Около 7 часов утра по спецлинии "102" позвонил местный житель и сообщил, что на улице Новаторов обнаружил тело мужчины без признаков жизни", - сказано в сообщении.

На месте происшествия следователи обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

"При осмотре тела погибшего судебно-медицинский эксперт обнаружил на нем около 18-ти ножевых ранений и многочисленные ушибы. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена ​​причина смерти 27-летнего местного жителя", - сказано в сообщении.

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Сейчас сотрудники уголовного розыска Днепровского управления полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к совершению данного уголовного преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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Топ комментарии

  • Zemych
    О в Донецке щас, кстати, красота, там коммендантский час, на улицах никаких норкоманов, только культурные обполчленцы с автоматами ходят.
    Практически полная безопасность, Януковича токо ещё не хватает, и колбасы по 2:20.
  • taddyboy harper 83f6d7a8
    Суспільство ще не готове до вільного обігу кухонних ножів і алкоголю. Треба їх негайно заборонити, бо це ж кожен зможе вийти з ножем бухий і всі один одного переріжуть- тут буде Дікій запад!
  • Zemych
    Может товарищ имееи в виду 42й - 43й год, когда немецкая жандармерия Киев патрулировала.
    Та и тогда они тоже, по слухам, на Куренёвку заходить боялись, бо не все возвращались оттуда живыми и здоровыми.
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