18 ножевых ранений: в Днепровском районе Киева жестоко убили 27-летнего мужчину

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Днепровском районе Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Происшествие произошло сегодня утром в Днепровском районе столицы. Около 7 часов утра по спецлинии "102" позвонил местный житель и сообщил, что на улице Новаторов обнаружил тело мужчины без признаков жизни", - сказано в сообщении.

На месте происшествия следователи обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

"При осмотре тела погибшего судебно-медицинский эксперт обнаружил на нем около 18-ти ножевых ранений и многочисленные ушибы. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена ​​причина смерти 27-летнего местного жителя", - сказано в сообщении.

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Сейчас сотрудники уголовного розыска Днепровского управления полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к совершению данного уголовного преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.