18 ножевых ранений: в Днепровском районе Киева жестоко убили 27-летнего мужчину
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Происшествие произошло сегодня утром в Днепровском районе столицы. Около 7 часов утра по спецлинии "102" позвонил местный житель и сообщил, что на улице Новаторов обнаружил тело мужчины без признаков жизни", - сказано в сообщении.
На месте происшествия следователи обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.
"При осмотре тела погибшего судебно-медицинский эксперт обнаружил на нем около 18-ти ножевых ранений и многочисленные ушибы. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти 27-летнего местного жителя", - сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники уголовного розыска Днепровского управления полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к совершению данного уголовного преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.