Шмыгаль внес в ВР представления по назначению трех министров, - пресс-секретарь премьера Куришко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении на освободившиеся должности министра инфраструктуры, министра здравоохранения и премьер-министра - министра экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ, такую информацию пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко подтвердила Укринформу.

В частности, премьер-министр предлагает парламентариям назначить Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

В то же время, по состоянию наданный момент на сайте Верховной Рады представления относительно назначений не были обнародованы.

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Как сообщалось, 18 мая ВР отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова, главу Мининфраструктуры Владислава Криклия и главу Минэкономики Игоря Петрашко. Ожидается, что голосование за назначение новых министров состоится 20 мая.