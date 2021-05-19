Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США

Американцы готовы помогать украинскому народу, но не решать судьбу страны вместо украинцев. Об этом заявил конгрессмен США шести созывов Джим Слэттери на Форуме "Украинско-Американское партнерство" в Киеве 18 мая.

Форум был посвящен дальнейшему углублению украинско-американских отношений, налаживанию партнерских связей и освещению потенциала для американских инвестиций в Украину.

В частности Джим Слэттери заявил, что несмотря на то, что среди политиков США есть много разделений и различий, есть что-то, в чем и республиканцы и демократы солидарны. "Мы солидарны в том, что мы поддерживаем свободную, независимую, демократическую, процветающую Украину. Американцы хотят помочь украинскому народу, но будущее вашей страны будут определять сами украинцы", - отметил Слэттери.

На Форуме речь шла об организации действенного партнерства между регионами Украины и США по модели: штат - область, город США - город Украины, колледж - вуз, бизнес - бизнес, и т.д.

Именно такая модель, по мнению организаторов, может быть востребованной в Украине, учитывая децентрализацию власти.

"В условиях децентрализации местные власти получили много полномочий для развития общин. Вместе с полномочиями регионы Украины получили и возможность самостоятельного привлечения инвестиций в региональные проекты. Именно поэтому как организаторы Форума мы видим целесообразным распространение партнерства Украины и США на региональный и муниципальный уровень партнерства городов и областей с городами и штатами в США", - рассказал координатор Форума, заместитель координатора Всеукраинского Собора Павел Унгурян.

Кроме этого, были представлены социальные проекты, реализуемые в Украине совместно с диаспорой в рамках украинско-американского сотрудничества. Проект помощи нуждающимся семьям и распространение около 50 000 продуктовых пакетов накануне Пасхальных праздников стал стартом и планируется продолжать силами и при участии евангельских церквей Украины, благотворительных фондов и бизнес-партнеров.

Выступая на пресс-брифинге, соорганизатор Форума, координатор объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" Александр Турчинов отметил что во время сегодняшнего мероприятия речь шла о конкретных экономических проектах. "Группа наших американских партнеров здесь уже две недели, и уже есть конкретные соглашения и договоренности о региональном украинско-американском сотрудничестве", - сказал он, подчеркнув, что реализация совместных проектов "призвана укрепить наши города, села и поселки, а это и есть укрепление нашей Украины".



Кроме того, на Форуме евангельскими церквями и религиозными организациями, входящими во Всеукраинский Собор, была представлена ​​благотворительная акция "30 лет служения Богу и Украине". Акция посвящена тридцатилетию независимости Украины и состоит в поддержке малообеспеченных граждан, и пострадавших в ходе военных действий на Востоке Украины.

"На старте было аккумулировано более 30 000 подарков. Впоследствии их число возросло до 50 000. Благодаря активному участию евангельских церквей, поддержке финансовых партнеров и логистической поддержке "АТБ-маркет" продуктовые наборы быстро и своевременно были доставлены нуждающимся семьям по всем областям страны", - рассказал Председатель духовного совета Всеукраинского Собора, епископ Валерий Антонюк.

Стоит отметить, что это первая волна акции, и в течение года раздача помощи нуждающимся семьям планируется к 30-летию независимости Украины летом и к Рождеству Христову зимой.