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Волынская областная больница получила один из лучших на Западной Украине компьютерных томографов, - ОГА

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Волынская областная больница получила один из лучших на Западной Украине компьютерных томографов, - ОГА
Во время реконструкции Волынской областной больницы в отделении установили компьютерный томограф - один из лучших на Западной Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Волынская ОГА.

В то же время, отделение экстренной медицинской помощи в областной больнице получит оборудование, утвержденное Минздравом. А именно: УЗИ-аппарат, эндоскопическое оборудование, кардиомониторы, дефибриллятор, аппараты ИВЛ и лабораторное оборудование.

Сметная стоимость - более 20 млн гривен, их выделили из государственного и областного бюджетов.

Отмечается, что все строительные работы в приемном отделении уже завершены.

Всего в в рамках президентской программы "Большая стройка" в регионе реконструировали 7 приемных отделений опорных медицинских учреждений.

Координатор программы Владимира Зеленского "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью журналу "Минтранс" ранее заявил, что реконструкция приемных отделений в опорных больницах по всей Украине подходит к завершению. Всего в Украине по итогам "Большой стройки" будут реконструированы 202 отделения экстренной медицинской помощи.

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Топ комментарии

  • Kyivska Rus'
    Яка ще западная Україна коли ви вже навчитесь вимовляти або писати ніякої західної немає, а є -ЗАХІД України або Схід чи Південь, не діліть країну такими заголовками ви ж типу з вищими освытами та магыстри бляха
  • Small Jerboa
    как подозреваю, больница в очереди на томограф стояла уже лет десять!
    и 100% денег на него пошло из местного бюджета.
    но, пиарится во всю с этого, разумеется, ЗЕ-навоз.
  • Rino Onix
    Луцк развивается, один из лучших городов Украины для жизни.
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