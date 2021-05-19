Волынская областная больница получила один из лучших на Западной Украине компьютерных томографов, - ОГА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Волынская ОГА.
В то же время, отделение экстренной медицинской помощи в областной больнице получит оборудование, утвержденное Минздравом. А именно: УЗИ-аппарат, эндоскопическое оборудование, кардиомониторы, дефибриллятор, аппараты ИВЛ и лабораторное оборудование.
Сметная стоимость - более 20 млн гривен, их выделили из государственного и областного бюджетов.
Отмечается, что все строительные работы в приемном отделении уже завершены.
Всего в в рамках президентской программы "Большая стройка" в регионе реконструировали 7 приемных отделений опорных медицинских учреждений.
Координатор программы Владимира Зеленского "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью журналу "Минтранс" ранее заявил, что реконструкция приемных отделений в опорных больницах по всей Украине подходит к завершению. Всего в Украине по итогам "Большой стройки" будут реконструированы 202 отделения экстренной медицинской помощи.