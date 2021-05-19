Новости

Как за месяц выросла смертность в странах Европы: в лидерах Чехия +63%, Украина на шестом месте - +29%. ИНФОГРАФИКА

404816
В Украине растет смертность. В марте она выросла на 29%.

Об этом на своей в Facebook написал аналитик Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.

"Месячная смертность в отдельных странах Европы с Украиной по сравнению с 5-летней средней. В лидерах Чехия +63%, Словакия +58%, Болгария +52%. Украина на 6 месте +29%", - написал он.

Как за месяц выросла смертность в странах Европы: в лидерах Чехия +63%, Украина на шестом месте - +29% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на 34,4%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

18 мая Госслужба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-март 2021 года. 

В течение января-марта 2021 г. численность населения уменьшилась на 100,4 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 39 живорожденных.

Всего с начала года в Украине умерли 174 050 человек. Это на 24 986 смертей больше, чем за январь-март 2020 года, когда умерли 149 064 человека. 

Как за месяц выросла смертность в странах Европы: в лидерах Чехия +63%, Украина на шестом месте - +29% 02

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Павло Вільний 68791e8d
    Вакцинація у Чехії розпочалася 27 грудня 2020 року. Все, що треба знати про отруйну експериментальну жижу.
  • Павло Вільний 68791e8d
    ага, щоб приховати масштаби епідемії поствакцинальних ускладнень, а також лохдаунів та інших неадекватних політичних рішень
  • юра Лонг
    Это надо понимать что в феврале смертность была настолько же и ниже. Вырывают из констекста и пугают. Наперсточники плешивые. Вот что о них надо знать и делать выводы.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости