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Шмыгаль о кадровых перестановках в Кабмине: Правительство продолжает работать стабильно

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Шмыгаль о кадровых перестановках в Кабмине: Правительство продолжает работать стабильно
Правительство Украины продолжает работать в стабильном режиме.

Об этом сегодня, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

При этом он отдельно поблагодарил каждого из трех уволенных вчера Радой министров.

"Правительство продолжает стабильно работать. Убежден, что в ближайшее время министерства получат новых глав, перед которыми будут стоять четкие критерии, задачи и требования к работе", - отметил премьер.

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Как сообщалось, 18 мая ВР отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова, главу Мининфраструктуры Владислава Криклия и главу Минэкономики Игоря Петрашко. Ожидается, что голосование за назначение новых министров состоится 20 мая.

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Топ комментарии

  • Лидия Севастьянова
    Звичайно, що стабільно: ціни на все ростуть стабільно, народ біднішає теж стабільно. А уряд грає в пятнашки міністрами.
  • vigo
    Разве что, в том смысле, что в правительстве кто-то стабильно не справляется с работой...
  • Oljik
    ВВП падає, але стабільно. Наступив стабілізєц одним словом.
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