Верификация субсидий продолжается. Справедливо, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается, - Шмыгаль (обновлено)

Верификация субсидий в Украине продолжится, их будут получать только те, кому они действительно нужны.

Об этом сегодня, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Верификация субсидий продолжается, это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается. Но новые изменения позволят переназначать субсидий без подачи соответствующего заявления, с некоторыми исключениями", - заявил премьер.

Он уточнил, что изменения будут касаться вопроса наличия нескольких объектов жилья.

"Если вы владелец 3-4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. При этом если у вас есть квартира в городе и дом в селе, то это не помешает получить помощь. Так же, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности, мы повышаем размер депозита, который влияет на назначение субсидии", - отметил премьер.

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"Отмечу, что вопрос о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения. Это позволит втрое сократить сроки рассмотрения заявлений", - добавил Шмыгаль.

Как уточнили в пресс-службе Минсоцполитики, сегодня правительство приняло решение об уточнении изменений в условиях назначения жилищных субсидий, предложенных Министерством социальной политики.

Постановление Кабинета Министров позволит назначить субсидию на следующий период для свыше 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо будет обновить документы для ее получения.

Решением правительства предусмотрено:

1. Не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банковские учреждения подают отчет ГФС общей суммой, и теперь отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от размещения депозитов.

2. Увеличить до 100 тыс. грн сумму средств на депозитном счете, превышение которой лишает граждан права на получение жилищной субсидии (сейчас это 25 прожиточных минимумов, или 56 750 гривен).

3. Не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности (в основном это приватизация жилья), а также те, которые находятся в сельской местности (в основном это наследство).

"Программа жилищных субсидий - это адресная поддержка граждан, не имеющих возможности оплатить коммунальные услуги, а не поддержка тех, кто скрывает свое имущественное и материальное состояние, и как правило, теневые доходы, не платя налоги. Поэтому все эти изменения о справедливости, ведь финансирование назначенных субсидий осуществляется за счет средств государственного бюджета, то есть добросовестных налогоплательщиков ", - отметила на заседании Кабмина министр социальной политики Марина Лазебная.