Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев"

Верховная Рада провалила голосование за Временную следственную комиссию (ВСК) по "вагнеровцам", создание которой инициировала оппозиция.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За создание ВСК - 97 народных депутатов при необходимых 150.

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Перед голосованием, выступая в парламенте, автор постановления о создании комиссии, нардеп "Голоса" Роман Костенко заявил, что ВСК может показать: Украина - европейская страна.

По его словам, общество в случае ее создания сможет узнать правду, было ли предательство в Офисе Президента.

В свою очередь, нардеп СН Максим Бужанский призвал коллег не поддерживать постановление. Он считает попытку создать такую ВСК откровенной политической спекуляцией.

"Там заранее вынесен приговор. Мы в такие игры не играем", - подчеркнул "слуга народа".

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.