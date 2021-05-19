Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему Юлию Мендель уволили с должности пресс-секретаря президента Зеленского.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "КП", передает Цензор.НЕТ.

"Несколько причин. Первая - это крайне жесткий ритм работы с президентом Владимиром Зеленским. Владимир Александрович очень быстр в реакции. Он работает 24/7 без перерывов. И все время хочет по-перфекционистски получать качественную работу. В таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно", - отметил советник главы ОП.

Второй причиной, по словам Подоляка, является "безумнейший хейт, в который попадала Юля".

"Ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило. Она профессионал, она точно понимает суть работы, быстро выполняет задания, эффективно коммуницирует с людьми в теневом формате. Но она попала под феерическую атаку и ботов, и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких-то ревнивых журналистов. Естественно, это сильно демотивирует", - добавил он.

"И третье, мне кажется, что уровень Юлии переходит на ступеньку выше. Она уже должна была бы отойти от функционала пресс-секретаря и перейти в функционал, скажем так, человека, который имеет позицию по многим важным вопросам и высказывать ее от своего имени", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского.

Позже советник главы ОП Подоляк сообщил, что Мендель сосредоточится на взаимодействии ОП с иностранными СМИ.

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