Премьер Эстонии Каллас - Зеленскому: Мы максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Эстонской Республики Каей Каллас, пребывающей в нашей стране с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства выразил благодарность эстонской стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

"Знаю, что вчера вы были на Донбассе, в частности на КПВВ "Станица Луганская" и КПВВ "Счастье". Я благодарю вас за это и от себя лично, и от всех граждан Украины. Для меня важно, чтобы лидеры других стран приезжали и видели своими глазами ситуацию на Донбассе, видели наше отношение к гражданам, которые живут на контролируемой украинскими властями территории", – отметил Зеленский.

Он также поблагодарил Эстонию за постоянную помощь в медицинской реабилитации украинских военнослужащих и за выделение финансовой помощи в размере 500 тыс. евро для гуманитарных целей в Донецкой и Луганской областях.

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Президент Украины отметил готовность эстонской стороны присоединиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.

В свою очередь Кая Каллас поблагодарила Владимира Зеленского за теплый прием.

"Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках – это Европейский Союз, НАТО, ООН", – подчеркнула она.

"Отдельное внимание собеседники уделили первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с Европейским Союзом. Владимир Зеленский отметил стратегическую цель Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил благодарность Эстонии за традиционно активную поддержку в реализации этой амбициозной задачи", - следует из сообщения.

По результатам переговоров президент Украины и премьер-министр Эстонской Республики подписали Совместное заявление относительно приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать будущее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства.