Кабмин одобрил 9-летнюю программу "лагідної українізації", - Ткаченко

Кабинет Министров одобрил принятие Концепции государственной программы по развитию и функционированию украинского языка.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что программа рассчитана на 9 лет: 2022-2030 гг. Она предусматривает, что украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни.

"Впереди немало работы. Фактически, это и постепенное изменение отношения иностранных людей к украинскому языку, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного перехода. Добровольного перехода. Потому что мы в МКИП придерживаемся именно ласковой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект. Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим", - подчеркнул Ткаченко.

По словам министра, программа достаточно объемная. В частности, она включает:



- обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей, недопущение ее дискриминации;

- запуск курсов по изучению украинского языка (в том числе в онлайн-формате);

- улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;

- поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом, создание системы преподавания украинского языка как иностранного;

- содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;

- поддержку инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшение качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети;

- стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;

- дальнейшую поддержку книгоиздательского дела в Украине. В частности, издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины.

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