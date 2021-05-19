Авраменко о ссылке на порносайт в учебнике по украинскому языку: В полицию обратились, но государственная бюрократическая машина спит
Об этом сам Авраменко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, безобразие, которое произошло с моим учебником "Украинский язык.10 класс" (2018), требует комментария. На с. 189 упомянутого учебного издания (после текста о школьной форме) в скобках указан сайт, с которого взят текст статьи (в целях соблюдения авторского права). novomirgorod ... - название сайта Новомиргородского района Кировоградской области. В сентябре 2020 г. сайт Новомиргородской РГА заменили на порносайт, к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего официального сайта Новомиргорода... Только сейчас стало известно о такой метаморфозе", - написал он.
Авраменко отметил, что издательство "Грамота" два дня назад (17.05.2021) обратилось в киберполицию Украины с просьбой заблокировать порносайт: "А воз и ныне там. Государственная бюрократическая машина спит ... Обещают рассмотреть наше письмо в течение 10 дней ... Сегодня обратились в департамент быстрого реагирования. Надеемся, государственные органы защитят учеников и всю образовательную общественность, заблокировав сайт разврата".
"Почему это произошло именно с моей книгой? В этом году на конкурс я подал четыре учебника - и все они заняли первое место с большим отрывом от конкурентов. Возможно, причина в этом? К сожалению, недоброжелатели есть и у меня. А может, это просто досадное стечение обстоятельств... Больно ...", - резюмировал языковед.
Как сообщалось ранее, о ссылке на сайт с порно в учебнике рассказал пользователь toxacheep в TikTok.