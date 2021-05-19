Кабмин назначил Новикову врио главы Минэкономики

Кабинет Министров назначил временно исполняющего обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства. Им стала Ирина Новикова.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство временно возложило исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на Новикову Ирину Юрьевну", - говорится в сообщении.

Отметим, что Новикова занимала пост заместителя главы Минэкономики.

Кроме того, Кабмин согласовал кандидатуру Санина Сергея Викторовича на должность начальника государственного учреждения "Госгидрография".

Также правительство назначило Пидкоморную Юлию Анатольевну заместителем министра энергетики Украины.

Напомним, ранее Верховная Рада уволила министра экономики Петрашко.

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