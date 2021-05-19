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СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко

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СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко
В Службе безопасности Украины сообщили, что изучение видеозаписи с экс-судьей Николаем Чаусом продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы открыли уголовное производство, изучаем и анализируем все материалы, которые могут выступить элементами доказательной базы", - рассказал спикер Службы Артем Дехтяренко.

В ведомстве уверяют, что выводы, когда работа будет завершена.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

19 мая Чаус опубликовал новое видео, в котором заявил, что готов предоставить материалы о людях, "причастных к моему похищению в 2016".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Чувствую этого Чавуса после этой истории еще в должности востановят и компенсацию заплатят, как не очень старой корабельной сосне Царевич СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 5255
  • Вадим Гаврильчик
    Тут нужно очень постараться чтобы в ходе расследования на себя не выйти…
    Хорошо бы все на Семенченка повесить, но он гад уже сидит (((
    В идеале конечно на Порошенка, но можно снова обосраться… нужно срочно искать добровольцев или волонтеров…
  • Иннокентий beer
    Меня похищали два раза и оба раза я оказывался в безопасности, а чего добился ты?
    СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 1754
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