Кабмин намерен продолжить сотрудничество с набсоветом "Нафтогаза". Остаемся преданными реформе корпоративного управления, - Шмыгаль
Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Правительство планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом "Натфогаза" и в дальнейшем провести абсолютно прозрачный конкурс на должности членов набсовета и на должность главы правления", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что руководство страны поддерживает реализацию в стране реформы корпоративного управления.
"Мы полностью поддерживаем и остаемся преданными реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам. В частности, правительство планирует улучшить работу номинационного комитета, который отвечает за назначение членов независимых наблюдательных советов, в частности, рассматриваем привлечение в такой комитет наших международных партнеров", - отметил он.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.