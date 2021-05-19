Замглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается
Об этом заместитель руководителя Офиса Прездиента Игорь Жовква заявил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В ответ на вопрос о предстоящей возможной двусторонней встрече президентов Украины и России Жовква сказал: "Вы слышали позицию президента (Украина), вы слышали позицию российской стороны по этому поводу. Работа продолжается".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.
В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.