Замглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается

Работа над организацией встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается.

Об этом заместитель руководителя Офиса Прездиента Игорь Жовква заявил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В ответ на вопрос о предстоящей возможной двусторонней встрече президентов Украины и России Жовква сказал: "Вы слышали позицию президента (Украина), вы слышали позицию российской стороны по этому поводу. Работа продолжается".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.

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