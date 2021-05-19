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ОП о встрече Зеленского и Байдена: График июньского турне президента США еще определяется. Если возможность появится, то встреча состоится

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ОП о встрече Зеленского и Байдена: График июньского турне президента США еще определяется. Если возможность появится, то встреча состоится
В Офисе Президента прокомментировали возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом он заявил: "Вы знаете, что график президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если така возможность появится в графиках обоих президентов, безусловно, такая встреча состоится".

Напомним, ранее сообщалось, что Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Дурне поїде в турне? Опять будет отдыхать за наш с зебилами счот? ОП о встрече Зеленского и Байдена: График июньского турне президента США еще определяется. Если возможность появится, то встреча состоится - Цензор.НЕТ 9116
  • Старый зольдат
    - Вы слышали, Марк Савелович, шо если таки у графике появиться окно то они, президенты, таки встретятся?
    - У кого появиться возможность за окно для встречи, Соломон Маркович?
    - Шо за вопрос! Конечно у Зеленского, а ви шо за Байдена таки подумали?
  • Маркиз
    Я не понимаю: зачем это Байдену? Ответить этому малышу на вопрос: Почему мы не в НАТО? Почему США не бомбит Северный Поток 2?
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